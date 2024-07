75 Tonnen Stahl - das ist auch für die Bahn keine Kleinigkeit. So viel wiegt ein Bauteil zur Sanierung eines Bahnsteigs am Hauptbahnhof Hannover. Die hat auch Folgen für die Fahrgäste.

Hannover (dpa/lni) - Die Deutsche Bahn treibt die Bahnsteigmodernisierung am Hauptbahnhof Hannover voran. In der Nacht zum Montag hätten zwei Schienenkräne einen rund 75 Tonnen schweren Stahltrog in einem Stück an seinen Platz am Bahnsteig B mit den Gleisen 3 und 4 gesetzt, teilte die Bahn mit. Der 60 Tonnen schwere Vorgängerbau stamme von 1914, er sei zerschnitten und abtransportiert worden.

Im Laufe des Sommers solle der gesamte Bahnsteig saniert werden - auch die tragenden Bauwerke, auf denen Bahnsteig und Gleise ruhten. Außerdem sollten Leit- und Sicherungstechnik sowie Oberleitungen erneuert werden. Die Bahn saniert den Hauptbahnhof seit 2022, die Arbeiten sollen 2032 abgeschlossen sein.

Für den Deutschlandtakt gibt es noch Hindernisse

Schon zuvor war bekanntgeworden, dass die Deutsche Bahn den Hauptbahnhof Hannover als einen der wichtigsten Knotenpunkte ihres gesamten Schienennetzes mit rund zwei Milliarden Euro ausbauen will. Geplant sind unter anderem zwei neue Gleise, ein zusätzlicher Bahnsteig und ein digitales Stellwerk. Dabei geht es auch um den geplanten Deutschlandtakt. Dieser sieht vor, dass Fernzüge die Metropolen im Halbstundentakt verbinden.

Für den Deutschlandtakt gibt es aber noch andere Hindernisse: Seit Jahren sorgt die Frage des Streckenausbaus oder -neubaus zwischen Hannover und Hamburg für Kontroversen. Auch für einen möglichen Hochgeschwindigkeitsabschnitt der Trasse Hannover-Bielefeld auf der wichtigen Ost-West-Verbindung von Berlin über Wolfsburg, Hannover und Bielefeld bis ins Ruhrgebiet und Rheinland gilt dies.

Für die Modernisierungsarbeiten sollten die Gleise 3 und 4 bis zum 9. September abwechselnd gesperrt werden, kündigte die Bahn an. Eine Seite des Bahnsteigs werde für Fahrgäste und Zugverkehr aber immer bereitstehen. Im Sommer 2025 solle das Bahnsteigdach erneuert werden. Auch bis 2025 dauern solle voraussichtlich die Erneuerung des Bahnsteigs A mit an den Gleisen 1 und 2. Der Hintergrund: Während der Bauarbeiten habe sich herausgestellt, dass drei weitere Bahnsteig- und Gleisbrücken saniert werden müssten.