In Berlin kommt es am Samstag zu einer Festnahme, ein Spezialeinsatzkommando ist beteiligt. Zur Identität des Mannes gibt es erste Details.

Berlin - Bei dem von der Polizei wegen möglicher Anschlagspläne festgenommen Mann handelt es sich um einen 22-jährigen Syrer. Das sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur. Der Mann soll auf einer Social-Media-Plattform mehrfach Propaganda der Terrororganisation Islamischer Staat geteilt haben. Dabei gehe es um Lieder oder Hymnen mit dschihadistischem Kontext, die häufig selbst vom „Islamischen Staat“ veröffentlicht würden mit der Aufforderung, sie zu teilen. Mit Dschihadismus ist eine radikale Form des Islamismus gemeint.