Ein Mopedfahrer missachtet in Leipzig eine rote Ampel. Statt sich kontrollieren zu lassen, versucht der Verdächtige auf deinem Gefährt zu flüchten. Was hatte er zu verbergen?

Mit der Hilfe von drei weiteren Streifenwagen konnte der Flüchtige gestoppt werden. (Symbolbild)

Leipzig - Bei dem Versuch, vor der Polizei zu flüchten, hat sich ein Mopedfahrer in Leipzig eine Verfolgungsjagd mit vier Streifenwagen geliefert. Vor den Augen einer Streife missachtete der 44-Jährige in den frühen Morgenstunden eine rote Ampel, wie die Behörde mitteilte. Die Polizisten wollten den Mopedfahrer demnach kontrollieren – doch der Mann fuhr davon.

Auf seiner Flucht beschleunigte der Verdächtige sein Moped den Angaben zufolge auf etwa 100 Kilometer pro Stunde. Eine Polizistin musste auf einem Fußweg zur Seite springen, um nicht angefahren zu werden. Erst mit der Unterstützung von drei weiteren Streifenwagen konnte der Mann gestoppt werden.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Auch besteht der Verdacht, dass das Moped manipuliert war. Das Gefährt wurde sichergestellt. Gegen den 44-Jährigen wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs und verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.