Ein 88-Jähriger wird im Frühling 2024 in seiner Berliner Wohnung ausgeraubt - und kommt ums Leben. Nun wurde eine Verdächtige hunderte Kilometer entfernt in Italien gefasst.

In Italien wurde eine Frau aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen, die nun nach Deutschland ausgeliefert werden soll. (Symbolbild)

Triest/Berlin - Die italienische Polizei hat eine Frau festgenommen, die verdächtigt wird, in Berlin an einem Mord und einem schweren Raub beteiligt gewesen zu sein. Die Rumänin wurde bereits am 9. August bei einer Grenzkontrolle nahe der Hafenstadt Triest im Nordosten Italiens festgenommen, wie die örtliche Polizei nun mitteilte. Gegen sie lag demnach ein europäischer Haftbefehl der deutschen Justiz vor. Die Frau solle nach Deutschland ausgeliefert werden.

Die Frau wird den Angaben nach verdächtigt, im April 2024 zusammen mit weiteren Personen in Berlin einen 88-Jährigen in dessen Wohnung betäubt und ausgeraubt zu haben. Der Mann sei wenige Tage später an den Folgen einer Vergiftung gestorben. Womit er betäubt wurde, sagte die italienische Polizei nicht.