Auf einem Gehweg in Berlin liegt ein lebloser Mann. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus. Vieles zum Toten - und einem möglichen Mörder - ist noch unklar.

Mordkommission ermittelt nach Fund von totem Mann in Berlin

Berlin - In Berlin-Moabit ist am Mittag ein lebloser Mann gefunden worden. Die Auffindesituation auf dem Gehweg in der Heidestraße deute auf ein Tötungsdelikt hin, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Nun ermittele eine Mordkommission im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Berlin. Zuvor waren Reanimationsmaßnahmen bei dem Mann ohne Erfolg geblieben.

Bei dem Mann handelt es sich nach Polizeiangaben um einen offenbar Wohnungslosen. Weitere Details zur möglichen Identität oder dem Tathergang sowie Verdächtigen machte die Polizei zunächst nicht.