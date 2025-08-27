Nach zwei Unfällen war die A9 bei Schleiz in Richtung München bis zum Abend gesperrt. Das ist bisher bekannt.

Schleiz - Ein 34 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters ist auf der Autobahn 9 bei Schleiz in Richtung München tödlich verunglückt. Er habe ein Stauende zu spät erkannt und sei auf das Heck eines Sattelzugs aufgefahren, wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei mitteilte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, ebenso ein Hund, der mit im Fahrzeug war. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 80.000 Euro.

Zuvor war in der Nähe ein Lastwagen in einem Baustellenbereich gegen einen Schilderwagen geprallt und über die Fahrbahn geschleudert. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der tödliche Auffahrunfall im Rückstau zu diesem ersten Unfall.

Für die umfangreichen Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Fahrbahn in Richtung München zunächst eine Stunde lang voll und weitere zwei Stunden teilweise gesperrt. Mittlerweile ist die Sperrung wieder aufgehoben. Auf den Umleitungsstrecken kam es zeitweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.