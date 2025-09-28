weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  3. Unfall: Motorrad überschlägt sich – 24-Jähriger stirbt im Ammerland

Im Ammerland kommt ein junger Biker ums Leben. Was ist passiert?

Von dpa 28.09.2025, 20:20
Im Westersteder Ortsteil Torsholt kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. (Symbolfoto) Marcus Brandt/dpa

Westerstede - Ein 24-Jähriger hat sich im Landkreis Ammerland mit seinem Motorrad überschlagen und ist an seinen Verletzungen gestorben. Nach Angaben der Polizei kam er mit seinem Fahrzeug im Westersteder Ortsteil Torsholt in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, und das Motorrad überschlug sich mehrfach. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen, an denen er später im Krankenhaus starb, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.