Reichenbach/Zwickau - Ein Laster hat in Reichenbach im Vogtland einen Motorradfahrer angefahren und schwer verletzt. Der 41-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Zwickau mitteilte. Der 58-jährige Lkw-Fahrer war an einer Kreuzung mit dem Motorradfahrer, der laut Polizei Vorfahrt hatte, zusammengestoßen. Das Motorrad wurde abgeschleppt.