Eine Autofahrerin ist am frühen Freitagabend auf einer Landstraße im Kreis Leer unterwegs. Sie will nach links abbiegen - und übersieht einen 29 Jahre alten Motorradfahrer.

Rhauderfehn - Bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Rhauderfehn im Landkreis Leer ist ein 29 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine 37-jährige Autofahrerin am frühen Freitagabend auf der Landstraße unterwegs und wollte nach links abbiegen. Dabei habe sie den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen, teilte die Polizei weiter mit. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 29-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Die Autofahrerin zog sich den Angaben zufolge leichte Verletzungen zu. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.