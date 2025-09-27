Milde Temperaturen und Sonne - am Wochenende zeigt sich das Wetter von seiner freundlichen Seite. Nachts wird es kalt.

Potsdam - Das Wetter in Berlin und Brandenburg bleibt trocken und sonnig. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird es heute nach anfänglicher Bewölkung zunehmend sonnig. Die Höchsttemperaturen sollen 16 bis 19 Grad betragen. In der Nacht zum Sonntag kühle es dann auf 5 bis 9 Grad ab.

Am Sonntag ist es nach Angaben des DWD überwiegend sonnig und die Temperaturen liegen bei 17 bis 19 Grad. In der Nacht sinken die Höchstwerte demnach auf 3 bis 7 Grad. Heiter soll es auch am Montag werden. Dann werden 15 bis 18 Grad erwartet.