Langenfeld - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Langenfeld (Kreis Mettmann) schwer verletzt worden. Der 61-Jährige war am Sonntagabend auf seiner Maschine von einem abbiegenden Auto übersehen und erfasst worden, wie die Polizei mitteilte. Durch den Zusammenstoß flog der Mann über seinen Lenker und stürzte zu Boden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.