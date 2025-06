Chemnitz - Einen Tag nach einem schweren Unfall ist ein 72 Jahre alter Motorradfahrer in Chemnitz gestorben. Der Mann war am Freitag in einem Kreuzungsbereich mit einem Auto zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Der 72-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Samstag verstarb der Mann dort. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei dauern an.