Achim - Ein alkoholisierter Motorradfahrer ist vor der Polizei in Achim im Landkreis Verden geflüchtet. Weil der 29-Jährige kein Kennzeichen an seinem Motorrad hatte, wollten die Beamten ihn anhalten und kontrollieren, teilte die Polizei am Mittag mit. Der Mann gab jedoch Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter. Als die Polizei das Motorrad nach einer Verfolgungsfahrt stoppte, versuchte der Mann noch zu Fuß zu flüchten, konnte aber gefasst werden.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Motorrad nicht zugelassen war, der Mann keinen Führerschein besaß und zudem noch alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von zwei Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Mann verletzte sich bei der Flucht leicht um wurde in einem Krankenhaus behandelt.