Pulsnitz - Ein Motorradfahrer ist auf der Staatsstraße 95 bei Pulsnitz im Landkreis Bautzen gegen einen Baum gefahren und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, starb er noch an der Unfallstelle. Demnach kam der 40-Jährige am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 15.000 Euro.