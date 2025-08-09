weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  3. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

In einer Kurve stürzt ein Mann mit seinem Motorrad. Wieso ist noch unklar.

Von dpa 09.08.2025, 15:31
Schwarzatal - In Mellenbach (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist ein Motorradfahrer gestürzt und schwer verletzt worden. Der 66-Jährige hatte am Morgen in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine verloren, wie die Polizei mitteilte. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Weitere Hintergründe zur Unfallursache waren zunächst nicht bekannt.