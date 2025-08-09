Schwarzatal - In Mellenbach (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist ein Motorradfahrer gestürzt und schwer verletzt worden. Der 66-Jährige hatte am Morgen in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine verloren, wie die Polizei mitteilte. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Weitere Hintergründe zur Unfallursache waren zunächst nicht bekannt.