Ein aggressiver Mann beschäftigt die Polizei in Celle. Er beleidigt sie und zeigt sogar den Hitlergruß.

Celle - Die Polizei hat in Celle einen Mann festgenommen, der den Hitlergruß gezeigt hat. Zeugen hatten die Polizei wegen einer sich anbahnenden Schlägerei zwischen vier Menschen vor einem Supermarkt gerufen, wie die Polizei mitteilte. Als die Beamten eintrafen und einen 37-Jährigen befragen wollten, habe dieser aggressiv reagiert.

Laut Polizei beleidigte der betrunkene Mann die Einsatzkräfte mehrfach und zeigte ihnen gegenüber den Hitlergruß. Er wurde am Samstagnachmittag festgenommen und kam in eine Polizeizelle. Gegen ihn werde nun ermittelt.