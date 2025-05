In einer Kurve gerät ein 16 Jahre alter Motorradfahrer plötzlich in den Gegenverkehr. Dort prallt er in ein entgegenkommendes Auto.

Bunde - Ein junger Motorradfahrer ist im Landkreis Leer in ein Auto geprallt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der 16-Jährige sei in der Gemeinde Bunde aus bisher unbekannten Ursachen in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei am Morgen mit. Dort prallte er mit seiner Maschine in einen entgegenkommenden Wagen.

Der Motorradfahrer wurde von einem Notarzt versorgt und kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 31 Jahre alte Autofahrerin blieb bei dem Unfall am Freitagabend unverletzt.