Wetterzeube - Ein Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis schwebt nach einem Unfall auf einer Kreisstraße im Burgenlandkreis in Lebensgefahr. Der 35-Jährige war am Freitagabend bei Wetterzeube in einer Kurve von der Straße abgekommen, gegen einen Steinpfosten und einen Baum geprallt und anschließend gut 20 Meter eine Böschung hinabgeschleudert, wie die Polizei in Halle mitteilte. Ein Rettungshubschrauber habe den lebensbedrohlich verletzten Biker in ein Krankenhaus nach Halle gebracht. Laut Polizei war dem Mann nicht nur gerichtlich die Fahrerlaubnis entzogen worden – das Motorrad war auch nicht zugelassen. Zur Unfallursache werde ermittelt, hieß es.