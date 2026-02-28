weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Unfall im Burgenlandkreis: Motorradfahrer schleudert Böschung hinab – Lebensgefahr

Eil
Israel und USA greifen erneut Iran an
Israel und USA greifen erneut Iran an

Unfall im Burgenlandkreis Motorradfahrer schleudert Böschung hinab – Lebensgefahr

Ohne Fahrerlaubnis und mit nicht zugelassenem Motorrad verunglückt ein Mann im Burgenlandkreis schwer. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von dpa 28.02.2026, 10:30
Ein Biker kommt im Dunkeln von einer Straße ab und wird lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild)
Ein Biker kommt im Dunkeln von einer Straße ab und wird lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild) Stefan Puchner/dpa

Wetterzeube - Ein Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis schwebt nach einem Unfall auf einer Kreisstraße im Burgenlandkreis in Lebensgefahr. Der 35-Jährige war am Freitagabend bei Wetterzeube in einer Kurve von der Straße abgekommen, gegen einen Steinpfosten und einen Baum geprallt und anschließend gut 20 Meter eine Böschung hinabgeschleudert, wie die Polizei in Halle mitteilte. Ein Rettungshubschrauber habe den lebensbedrohlich verletzten Biker in ein Krankenhaus nach Halle gebracht. Laut Polizei war dem Mann nicht nur gerichtlich die Fahrerlaubnis entzogen worden – das Motorrad war auch nicht zugelassen. Zur Unfallursache werde ermittelt, hieß es.