Im Kampf gegen den Lehrermangel hat Thüringen vor Jahren ein duales Studium für das Lehramt an Regelschulen eingeführt. Nun startet die Bewerbungsfrist einen Monat früher.

Im Kampf gegen den Lehrermangel wurde in Thüringen ein duales Studium eingeführt. In diesem Jahr startet die Bewerbungsfrist einen Monat früher. (Symbolbild)

Erfurt - Die Bewerbungsfrist für das duale Lehrerstudium für Regelschulen beginnt in Thüringen in diesem Jahr früher. Ab März sind Bewerbungen für den Studiengang möglich - und damit einen Monat früher als im vergangenen Jahr, wie das Thüringer Bildungsministerium und die Universität Erfurt mitteilten.

Das Modell sieht ein Lehramtsstudium an der Universität Erfurt vor und einen Praxisteil an einer Ausbildungsschule. Die Studierenden erhalten eine Vergütung von rund 1.550 Euro im Bachelor- und 1.800 Euro im Masterstudium. Nach ihrem Abschluss verpflichten sich die Absolventen für fünf Jahre im Thüringer Schuldienst zu arbeiten. Die Bewerbungsfrist endet am 31. März.

Thüringens Bildungsminister Christian Tischner (CDU) sagte, das duale Studium sei ein wichtiges Angebot zur Stärkung der Regel- und Gemeinschaftsschulen. Mit dem früheren Bewerbungsstart schaffe man bessere Rahmenbedingungen für Studierende und die Ausbildungsschulen. „So stellen wir sicher, dass angehende Lehrkräfte frühzeitig, praxisnah und mit den notwendigen fachlichen Voraussetzungen auf ihren späteren Beruf vorbereitet werden und langfristig für den Schuldienst in Thüringen gewonnen werden können.“