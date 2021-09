Motorradfahrer schwer verletzt: Frontalzusammenstoß mit Auto

Zierenberg - Ein Motorradfahrer ist auf der L3214 bei Zierenberg (Landkreis Kassel) mit einem Auto zusammengekracht und schwer verletzt worden. Die Autofahrerin kam mit leichten Verletzungen davon. Wie die Polizei mitteilte, wollte die 31-Jährige am Mittwochabend mit ihrem Wagen nach links auf eine Straße abbiegen und kreuzte dabei die Fahrbahn des entgegenkommenden Motorrads. Dabei prallten beide Fahrzeuge frontal zusammen. Der 56-jährige Biker wurde schwer verletzt und per Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht.