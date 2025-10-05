weather regenschauer
  3. Kriminalität: Motorradfahrer schwer verletzt - Unfallfahrer flüchtet

Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto liegt ein Motorradfahrer schwer verletzt im Krankenhaus. Der Unfallverursacher ist geflohen und wird derzeit von der Polizei gesucht.

Von dpa 05.10.2025, 11:27
Die Polizei war am Samstagnachmittag in Kleingera im Einsatz. (Symbolbild) Robert Michael/dpa

Elsterberg - Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der einen Motorradfahrer nach einem Unfall schwer verletzt zurückgelassen hat. Nach Angaben der Polizei kollidierte das Auto bei einem Abbiegemanöver in Klengera (Vogtlandkreis) am Samstagnachmittag mit dem Motorrad des 61-Jährigen. Anschließend sei der Autofahrer von der Unfallstelle geflüchtet. Der Sachschaden soll rund 3.000 Euro beitragen, hieß es weiter.