Unklar ist, warum ein Mann in Brotterode-Trusetal gegen eine Leitplanke prallte – klar ist, dass für den Zweiradfahrer jede Hilfe zu spät kam.

Brotterode-Trusetal - Ein Mann ist im Landkreis Schmalkalden-Meiningen bei einem Sturz mit seinem Motorrad tödlich verletzt worden. Der 41-Jährige war am Montagmittag bei Brotterode unterwegs, als er laut Polizeiangaben die Kontrolle über seine Maschine verlor. Die Gründe hierfür sind unbekannt. Er prallte gegen eine Leitplanke und wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache laufen.