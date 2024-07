Bei einem schweren Verkehrsunfall am Roten Rathaus in Berlin-Mitte ist ein Motorradfahrer gestorben.

Berlin - Bei einem schweren Verkehrsunfall am Roten Rathaus in Berlin-Mitte ist ein Motorradfahrer gestorben. Das teilten ein Polizeisprecher und die Feuerwehr mit. Der Unfall mit einem Auto ereignete sich am Mittag auf der Rathausstraße. Die Feuerwehr postete ein Foto von einem Rettungshubschrauber, der in Sichtweite des Rathauses auf einer Wiese gelandet war. Der Motorradfahrer sei wiederbelebt worden, aber dann doch an der Unfallstelle gestorben.