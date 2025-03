Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Scheeßel

Der Verunglückte war in einer Gruppe unterwegs - für die Menschen am Unglücksort waren Seelsorger ansprechbar. (Symbolbild)

Scheeßel - Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Rotenburg nach einem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben. Der 21-Jährige war den Angaben der Polizei zufolge am Freitagabend in Scheeßel in einer größeren Gruppe von Motorrädern unterwegs, als es zum Unfall kam.

Der Autofahrer übersah den Motorradfahrer nach bisherigem Ermittlungsstand, als er von einem Supermarktparkplatz auf die Bundesstraße fuhr. Der 21-Jährige stürzte und wurde lebensbedrohlich verletzt - er starb noch am Unfallort. Der Autofahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge hätten kurz nach dem Unfall Feuer gefangen. Laut einem Feuerwehrsprecher waren auch Notfallseelsorger für die Menschen vor Ort im Einsatz.

Die Bundesstraße 75 ist aufgrund von Bergungsmaßnahmen weiterhin gesperrt. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang wurden eingeleitet.