In einer Kurve auf der B212 fährt ein Motorrad in ein Auto. Der Fahrer des Wagens bleibt unverletzt, doch für den Motorradfahrer endet der Zusammenstoß tödlich.

Delmenhorst - Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall im Oldenburger Land tödlich verletzt worden. Er hatte auf der B212 in einer Kurve ein neben ihm fahrendes Auto gerammt und war daraufhin gestürzt, wie die Polizei mitteilte. Obwohl der Motorradfahrer quasi sofort medizinisch versorgt wurde, starb er noch an der Unfallstelle in Stadland. Der Autofahrer blieb unverletzt. Im Bereich der Unfallstelle musste die Straße bis in die frühen Morgenstunden voll gesperrt werden.