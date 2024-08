Bei Neuhaus am Rennweg gerät ein Motorradfahrer nach einem Auffahrunfall in den Gegenverkehr. Er kommt bei einer Kollision mit einem Auto ums Leben – weitere Menschen werden verletzt.

Neuhaus am Rennweg - Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Unfall im Landkreis Sonneberg gestorben. Der Mann sei zuerst auf einen vorausfahrenden anderen Motorradfahrer aufgefahren, als dieser des Verkehrs wegen bremste, teilte die Polizei mit. Im Anschluss sei der Mann mit der Maschine auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen.

Dabei wurde der 30-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Autofahrer und der andere Motorradfahrer seien leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich bei Neuhaus am Rennweg.