Bad Pyrmont - Ein Motorradfahrer ist am Samstag in Bad Pyrmont bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden. Der 65 Jahre alte Mann war im Ortsteil Kleinenberg in einer scharfen Rechtskurve gestürzt und mit dem Motorrad in den Gegenverkehr gerutscht, teilte die Polizei mit. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden Auto eines 56-Jährigen zusammen. Der Motorradfahrer starb im Krankenhaus.