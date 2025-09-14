Unfälle Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto bei Beeskow
Eine Autofahrerin fährt auf einer Bundesstraße und möchte abbiegen. In dem Moment kommt ihr ein Motorradfahrer entgegen, doch die Frau übersieht ihn.
14.09.2025, 14:24
Beeskow - Ein 49 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenprall mit einem Auto auf einer Bundesstraße in Beeskow (Landkreis Oder-Spree) gestorben. Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen, wie die Polizeidirektion Ost mitteilte. Den Angaben zufolge wollte die 51-jährige Autofahrerin nach links auf eine Straße abbiegen und übersah dabei das entgegenkommende Motorrad. Die Fahrzeuge krachten im Einmündungsbereich zusammen. Der Motorradfahrer starb trotz sofortiger Reanimations- und Hilfemaßnahmen noch am Unfallort.