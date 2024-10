Pausa - Eine hochbetagte Autofahrerin hat in Pausa-Mühltroff (Vogtland) durch riskantes Fahrverhalten einen Unfall verursacht. Ein Motorradfahrer kam dabei zu Fall und wurde leicht verletzt. Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilte, führte die 86 Jahre alte Frau im fließenden Verkehr plötzlich ein Wendemanöver um 180 Grad aus. Das sei für einen hinter ihr fahrenden 34-jährigen Motorradfahrer so überraschend gekommen, dass er nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und mit dem Auto zusammenstieß, hieß es.

Immer wieder ist die regelmäßige Überprüfung der Fahrtauglichkeit von älteren Menschen in der Diskussion. So hatte die EU im Frühjahr 2023 eine Führerschein-Reform vorgeschlagen, darunter eine Befristung von Führerscheinen für Personen ab 70 Jahren - was etwa regelmäßige Checks zur Verlängerung der Führerscheine zur Folge haben könnte. Laut ADAC sind solche Tests in einigen EU-Ländern bereits Praxis. In Deutschland setzt man auf die Eigenverantwortung der Verkehrsteilnehmer.