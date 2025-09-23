Unfälle Motorradfahrer stürzt und wird von Laster überfahren
Die Polizei wird am Morgen zu einem schweren Motorradunfall in Gera gerufen. Ein Biker kam ums Leben. Was ist bislang bekannt?
23.09.2025, 09:58
Gera - Ein Motorradfahrer ist in Gera gestürzt und von einem Lkw überrollt worden. Der 51 Jahre alte Motorradfahrer wurde tödlich verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Er starb demnach am Morgen noch an der Unfallstelle. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte die „Ostthüringer Zeitung“ berichtet.