Die AfD ist im Brandenburger Landtag stärkste Oppositionskraft. In einer Umfrage äußern sich die Befragten, was sie davon hielten, wenn die AfD in der Regierung wäre.

Laut einer Umfrage spricht sich die Mehrheit der Brandenburgerinnen und Brandenburger gegen eine Regierungsbeteiligung der AfD aus (Archivbild).

Potsdam/Frankfurt (Oder) - Die Mehrheit der Brandenburgerinnen und Brandenburger lehnt eine mögliche Regierungsbeteiligung der AfD einer Umfrage zufolge ab. 45 Prozent sind dagegen, wie aus einer Umfrage des Instituts Insa für „Märkische Allgemeine Zeitung“ „Märkische Oderzeitung“ und „Lausitzer Rundschau“ hervorgeht. Eher dafür sind demnach 40 Prozent.

Während die Befragten zwischen 30 und 59 Jahren laut Umfrage offen für eine Regierungsbeteiligung der AfD sind, wenden sich 72 Prozent der über 70-Jährigen dagegen. Eine Mehrheit von 52 Prozent lehnt ein AfD-Verbotsverfahren ab, etwa ein Drittel spricht sich dafür aus.

Der Verfassungsschutz Brandenburg hat die AfD im Land als gesichert rechtsextrem eingestuft. Die übrigen Parteien lehnen eine Koalition oder Zusammenarbeit mit der AfD bisher ab. Insa befragte vom 9. bis 16. September 1.000 Wahlberechtigte ab 16 Jahren.

Mehrheit für neuen Wehrdienst - Jüngere eher dagegen

Der geplante neue Wehrdienst stößt bei den meisten Brandenburgerinnen und Brandenburgern insgesamt auf Zustimmung. 57 Prozent der Befragten halten die Pläne der Bundesregierung für gut, 15 Prozent beurteilen sie als eher schlecht und 19 Prozent als sehr schlecht. 49 Prozent der Befragten befürworten eine Wiedereinführung der Wehrpflicht.

Der neue Wehrdienst richtet sich an die 18- bis 25-Jährigen. Die jüngeren Befragten sind aber skeptisch: 55 Prozent der 16- bis 29-Jährigen in Brandenburg halten laut der Umfrage einen freiwilligen Wehrdienst mit verpflichtender Musterung für schlecht, nur 38 Prozent für gut.

Mit dem neuen Wehrdienst soll eine Wehrerfassung junger Männer eingeführt werden. Die Koalition setzt zunächst auf Freiwilligkeit. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) formulierte allerdings Grundvoraussetzungen für eine Aktivierung der Rückkehr zur Wehrpflicht.