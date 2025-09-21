Schlaitz - Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Gemeinde Muldestausee (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) sind ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin getötet worden. Nach Polizeiangaben fuhr das Motorrad auf ein gerade abbiegendes Auto auf. Der 66 Jahre alte Fahrer und die 53 Jahre alte Beifahrerin wurden durch die Kollision von dem Motorrad geschleudert. Trotz umgehender Rettungsmaßnahmen seien die beiden gestorben, hieß es. Beide stammten den Angaben zufolge aus dem Landkreis Wittenberg. Die B 100 musste bei Schlaitz für mehrere Stunden voll gesperrt werden.