Bei einem schweren Unfall stirbt ein Zweiradfahrer. Doch die Umstände sind nicht ganz klar: Zeugen sehen einen Wagen am Unfallort. Nun ermittelt die Polizei.

Die Rettungskräfte können nichts mehr für den 58 Jahre alten Fahrer tun. (Symbolbild)

Crimmitschau - Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Zwickau gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der 58-Jährige war am Mittwoch in Lauenhain bei Crimmitschau unterwegs gewesen, als er in einer Kurve von der Straße abkam, wie die Polizei mitteilte. Anschließend sei er gegen einen Baum geprallt. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb.

Ersthelfer berichteten, dass sie ein Auto am Unfallort gesehen hätten. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet.