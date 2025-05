Bei einem Verkehrsunfall in Papenburg ist eine 23-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Wie es zu der Kollision kam, ist derzeit noch unklar.

Motorradfahrerin bei Unfall in Papenburg schwer verletzt

In Papenburg ist eine junge Motorradfahrerin schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Papenburg - Eine 23 Jahre alte Motorradfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Papenburg schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war sie am Samstagabend unterwegs, als es an einer Kreuzung aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem Wagen eines 69-jährigen Mannes kam.

Die Motorradfahrerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.