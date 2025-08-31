Eine 64-jährige Bikerin fährt in Berlin-Kreuzberg bei einem Überholmanöver gegen ein Auto. Sie stürzt und landet im Gegenverkehr. Die Frau kommt schwer verletzt ins Krankenhaus.

Berlin - Eine Motorradfahrerin hat in Berlin-Kreuzberg ein fahrendes Auto gerammt und ist dabei schwer verletzt worden. Die 64-Jährige war am Samstagnachmittag auf der Köpenicker Straße in Richtung Schlesisches Tor unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Dort soll sie nach rechts auf den Radfahrstreifen ausgewichen sein, um andere Fahrzeuge zu überholen.

Eine 63-Jährige bog den Angaben zufolge dann mit ihrem Wagen nach rechts ab, um auf ein Grundstück zu fahren. Die Motorradfahrerin sei nach links ausgewichen und dabei gegen ein Auto gefahren. Dabei stürzte sie und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo sie unter ein entgegenkommendes Auto einer 54-Jährigen rutschte.

Mit schweren Verletzungen kam die Frau ins Krankenhaus. Die beiden Autofahrerinnen blieben unverletzt.