Nach einem Gottesdienst sind Motorradfans am Samstag gemeinsam durch Sachsen-Anhalt gefahren und eröffnen so die Saison. Im nächsten Jahr wird es das so nicht mehr geben.

Bernburg - Motorradfans haben am Samstag in der evangelischen Martinskirche in Bernburg (Salzlandkreis) mit einem Gottesdienst die Saison eröffnet. Während der Gottesdienste gehe es um Themen, die sich in den anschließenden Ausfahrten wiederfinden, erklärte Pfarrer Lambrecht Kuhn, der seit 2001 für die Arbeit mit Motorradfahrern in der anhaltischen Landeskirche zuständig ist. Es gehe etwa um Schöpfungsverantwortung und technische Entwicklungen. In den vergangenen Jahren seien bei den Gottesdiensten immer rund 120 Teilnehmende gezählt worden - teils auch aus anderen Bundesländern.

Die anschließende diesjährige Ausfahrt über Aken nach Dessau zum Junkersmuseum und zum Heinrichshaus Großpaschleben im Landkreis Anhalt-Bitterfeld werde jedoch die letzte gemeinsame, große Fahrt sein, sagte Kuhn. „Es wird immer schwieriger, die nötigen Ordner zu finden und die Verantwortung ist für mich nicht länger zu tragen“, sagte der Pfarrer. Es gebe jedoch schon alternative Ideen für ein Programm nach dem Gottesdienst für Motorradliebhaber.