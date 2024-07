Motorradkorso in Wernigerode für mehr Verkehrssicherheit

Am Samstag wollen in Wernigerode Motorradfahrer mit einem Korso für mehr Verkehrssicherheit werben.

Wernigerode - In Wernigerode wollen Motorradfahrer mit einem Korso auf das Thema Verkehrssicherheit aufmerksam machen. Dazu werden am Samstagmorgen über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sachverständigenorganisation Dekra auf 850 Motorrädern erwartet, hieß es in einer Ankündigung. Motorradfahrer würde noch immer zu häufig übersehen. Selbst Lichtsignale reichten nicht immer aus. Deshalb wolle die Dekra mit der Aktion alle Verkehrsteilnehmer für diese Gefahren sensibilisieren.

Der Korso mit dem Titel „Sicherheit durch Sichtbarkeit“ sei der Höhepunkt des jährlichen Dekra-Motorradtreffens, das 1993 in Ballenstedt im Harz aus der Taufe gehoben worden sei, hieß es.