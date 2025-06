Kollegen helfen sich untereinander. Das gilt auch für die Feuerwehr in Berlin, bei der nachts plötzlich ein Wagen aus dem eigenen Fuhrpark in Flammen steht.

Berlin - In eigener Sache musste die Feuerwehr in Berlin-Tegel eingreifen und einen Brand an einem Rettungswagen löschen. Während ein Patient in der Nacht zu Donnerstag in einer Wohnung behandelt wurde, brannte plötzlich der Motorraum des Rettungswagens auf der Straße, teilte die Feuerwehr mit.

Der Wagen wurde mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht. Das Feuer sei auf Motorraum und Fahrerkabine begrenzt gewesen. Menschen seien nicht gefährdet worden. Der Patient wurde mit einem weiteren Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Brandursache war zunächst noch nicht bekannt; unklar ist, ob es etwa einen technischen Defekt im Motorraum gab oder auf der Straße ein Brandstifter unterwegs war.