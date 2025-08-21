Mit dem Sammlungszentrum Henneberger Land können mehrere Kultureinrichtungen ein neues Depot nutzen. Dabei geht es nicht nur darum, empfindliches Kulturgut zu lagern. Das Konzept soll Schule machen.

In Kloster Veßra ist ein neues Sammlungszentrum eröffnet worden, das mehreren Museen Platz für ihre Bestände bietet. (Archivbild)

Themar/Kloster Veßra - Ein Pilotprojekt in Südthüringen bietet nun Raum für die Sammlungen von gleich mehreren Kultureinrichtungen. Für das jetzt in Betrieb genommene Sammlungszentrum Henneberger Land hat die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten (STSG) ein historisches Fabrikgebäude in Kloster Veßra im Landkreis Hildburghausen umbauen lassen. 2.500 Quadratmeter Depotfläche sind somit neu entstanden. Dafür habe die Stiftung rund vier Millionen Euro investiert, wie diese mitteilte.

Spezial-Schleuse zur Eingewöhnung

Zum neuen Zentrum gehören auch Arbeitsräume sowie eine spezielle Schleuse, die empfindliches Sammlungsgut schrittweise an das Raumklima anpasst. Neben der Stiftung selbst nutzen auch das Hennebergische Museum Kloster Veßra und das Naturhistorische Museum Schloss Bertholdsburg in Schleusingen die Räume. Zuvor stand die einstige Porzellan- und frühere Waffenfabrik leer.

Weitere Gemeinschaftsdepots gefordert

„Wir hoffen, dass das Sammlungszentrum als Beispiel gemeinsam genutzter musealer Infrastruktur in Thüringen Schule macht“, sagte Stiftungsdirektorin Doris Fischer. „Die Einrichtung weiterer regionaler Gemeinschaftsdepots ist eine unserer zentralen Forderungen an die Landespolitik – denn die Depotsituation der Thüringer Museen ist häufig mehr als kritisch“, betonte auch der Präsident des Museumsverbandes Thüringen Roland Krischke.

„Die Depot- und Arbeitsbedingungen für unsere Sammlungen verbessern sich mit dem Sammlungszentrum enorm. Außerdem werden im Schloss Flächen frei,

die wir künftig für den Museumsrundgang nutzen können“, fasste der Direktor des Naturhistorischen Museums, Frank Scholze, die Vorteile für sein Haus zusammen.