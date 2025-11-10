In den 1980er Jahren war der Film „Zurück in die Zukunft“ mit Michael J. Fox und Christopher Lloyd ein Riesenerfolg. Jetzt kommt die Science-Fiction-Komödie auf die Bühne. Mit bekannten Musicalstars.

Ab in die Vergangenheit - und zwar mit dem DeLorean: Wer in Hamburg das Kultauto in dem Musical „Zurück in die Zukunft“ fahren darf, steht jetzt fest. Es sind die Musicaldarsteller Raphael Groß und Jan Kersjes.

Hamburg - Die kultige Science-Fiction-Filmkomödie „Zurück in die Zukunft“ feiert im Frühjahr 2026 als Musical Deutschlandpremiere in Hamburg - und nun steht auch fest, wer die Hauptrollen übernimmt. Raphael Groß und Jan Kersjes werden die ikonischen Rollen von Marty McFly und Doc Brown übernehmen, wie das Musicalunternehmen Stage Entertainment in Hamburg mitteilte.

Die beiden Darsteller sind in der Musical-Szene keine Unbekannten. Raphael Groß bringt derzeit als Romeo im Musical „& Julia“ das Publikum zum Lachen und Singen. Jan Kersjes überzeugte zuletzt als Olaf in „Die Eiskönigin“ sowie King George in „Hamilton“. Aktuell begeistert er als Timon in „Der König der Löwen“ das Publikum.

Kersjes kenne den 1985 erschienenen Kultfilm quasi auswendig, sagte er laut Mitteilung. „Doc Brown ist für mich eine absolute Kultfigur – und jetzt darf ich tatsächlich den DeLorean fahren. Das fühlt sich an, als wäre ich mitten im Film gelandet!“

Das Musical läuft bereits seit 2021 erfolgreich am Londoner West End. Von März 2026 an übernimmt es die Bühne an der Reeperbahn, auf der aktuell noch „& Julia“ für Standing Ovations und Jubelstürme sorgt.

DeLorean fliegt ins Jahr 1985

Das Musical orientiert sich stark an dem Film und erzählt die Geschichte des Teenagers Marty McFly, im Film gespielt von Michael J. Fox. Eines Tages wird Marty versehentlich von seinem besten Freund Doc Brown, gespielt von Christopher Lloyd, auf Zeitreise geschickt. Durch einen als Zeitmaschine umgebauten DeLorean findet sich Marty auf einmal im Jahr 1955 wieder.

Um die Gegenwart in Ordnung zu bringen, muss er dafür sorgen, dass sich seine jugendlichen Eltern ineinander verlieben, um seine eigene Existenz zu sichern. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Das Musicalunternehmen Stage Entertainment zeigt zurzeit drei Musicals in Hamburg: Neben dem Dauerbrenner „Der König der Löwen“ und „& Julia“ auf der Reeperbahn noch „MJ - Das Michael Jackson Musical“ im Hafen. Zudem startet in gut einer Woche „Tarzan“ in der Neuen Flora.