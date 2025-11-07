Prozessauftakt gegen den Attentäter von Magdeburg Liveticker mit Videos: Oberstaatsanwalt verliest noch immer die Anklage - Frühgeburt nach Amokfahrt - Taleb A. protestiert gegen Aufenthalt im Glaskasten, sonst regungslos

In Magdeburg hat der Prozess gegen Taleb A. begonnen. Er steht wegen sechsfachen Mordes und hunderter Verletzter vor Gericht. Im Liveticker berichten unsere Reporter direkt aus dem Saal – mit ersten Szenen, Anträgen und Reaktionen.