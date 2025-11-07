weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Liveticker & Videos vom Prozess nach Anschlag: Frühgeburt nach Amokfahrt

Liveticker mit Videos: Oberstaatsanwalt verliest noch immer die Anklage - Frühgeburt nach Amokfahrt - Taleb A. protestiert gegen Aufenthalt im Glaskasten, sonst regungslos
In Magdeburg hat der Prozess gegen Taleb A. begonnen. Er steht wegen sechsfachen Mordes und hunderter Verletzter vor Gericht. Im Liveticker berichten unsere Reporter direkt aus dem Saal – mit ersten Szenen, Anträgen und Reaktionen.

Der Angeklagte Taleb A. sitzt zu Prozessbeginn in einem kugelsicheren Glaskasten im Gerichtssaal im temporären Gerichtsgebäude des Landgerichtes Magdeburg. (Foto: Jan Woitas/dpa)

Magdeburg. - Dutzende Richter, Staatsanwälte und Rechtsbeistände, mehr als 100 Nebenkläger und mindestens 46 Prozesstage bis März 2026: Am Montag, 10. November 2025, hat in Magdeburg der Prozess gegen den Attentäter vom Magdeburger Weihnachtsmarkt Taleb A. begonnen.

Ein Feuerwehrmann geht über die Gasse, durch die der Attentäter am 20. Dezember 2024 auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg raste. Foto: Heiko Rebsch/dpa

