Görlitz - Auf dem Görlitzer Altstadtfest ist einem Bassgitarristen sein Instrument gestohlen worden. Wie die Polizeidirektion in der Neiße-Stadt mitteilte, hatten zwei Männer den Musiker an der Bühne zunächst nach einer Toilette gefragt. Kurz darauf habe der Bassist bemerkt, dass seine Gitarre - eine Spezialanfertigung mit fünf Saiten - gefehlt habe. Die Polizei gab den Wert des Instrumentes mit etwa 2.200 Euro an. Eine Zeugin identifizierte einen der Tatverdächtigen. In der Wohnung des 43-Jährigen wurde schließlich das gestohlene Instrument gefunden. „Der Bassist erhielt sein Hab und Gut zurück und das Konzert konnte beginnen“, hieß es im Polizeibericht.