Als Tabellenführer empfängt Schalke 04 den Drittletzten 1. FC Magdeburg. Trainer Muslic hält sein Team nicht automatisch für den Favoriten, ist aber optimistisch - auch wegen eines „Vorzeigeprofis“.

Gelsenkirchen - Schalke-Trainer Miron Muslic rechnet mit einer herausfordernden Aufgabe, wenn sein Team die Zweitliga-Tabellenführung im Spiel gegen den Drittletzten 1. FC Magdeburg verteidigen will. In der Auswärtstabelle ist Magdeburg nämlich Sechster.

„Wir sind nicht automatisch Favorit“, sagte Muslic auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel des FC Schalke 04 am Samstagabend (20.30 Uhr/RTL und Sky). „Magdeburg hat den höchsten Ballbesitz der Liga und gibt die meisten Torschüsse ab.“ Er sei aber guter Dinge, „dass wir die drei Punkte zu Hause behalten können“.

„Edin verliert niemals den Fokus“

Neuzugang Edin Dzeko hatte beim 2:1-Sieg am vergangenen Sonntag bei Holstein Kiel erstmals für Schalke komplett durchgespielt und dabei beide Treffer vorbereitet. In vier Spielen kommt der 39 Jahre alte Bosnier für die Königsblauen damit nun schon auf drei Treffer und zwei Vorlagen. „Edin ist ein Vorzeigeprofi, er verliert niemals seinen Fokus“, sagte Muslic und gestand, dass er für Freunde und Verwandte schon Dzeko-Trikots habe besorgen müssen.

Mit dem 2:1-Sieg in Kiel hatte Schalke die Tabellenführung zurückerobert. Gegen Magdeburg und in Fürth stehen den Gelsenkirchenern nun zwei Spiele gegen Kellerteams bevor, danach kommt Bielefeld, bevor gegen Hannover und in Darmstadt zwei Topspiele im Aufstiegskampf anstehen.