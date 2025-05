Ein Unbekannter soll in einem Wohnhaus in Gera ein Feuer gelegt haben. Die Anwohner sind in ihren Wohnungen gefangen.

Mutmaßliche Brandstiftung in Mehrfamilienhaus in Gera

In einem Mehrfamilienhaus in Gera bricht das Feuer aus. (Symbolbild)

Gera - Ein mutmaßlicher Brandstifter soll in Gera ein Mehrfamilienhaus angezündet haben. Nach Angaben der Polizei soll ein bislang unbekannter Täter alte Möbel und Spanplatten im Hausflur in Brand gesetzt haben. Aufgrund des Rauches und der starken Verrußung wies die Feuerwehr die Bewohner am Dienstagabend an, in ihren Wohnungen zu bleiben.

Mithilfe einer Überdruckbelüftung wurde das Haus vom Rauch befreit und die Bewohner evakuiert. Vier Bewohner im Alter zwischen 18 und 65 Jahren erlitten Rauchvergiftungen, drei von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen.