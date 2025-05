Mutmaßliche Rechtsextremisten in Brandenburg festgenommen

Großräschen - Bei einer Polizei-Aktion gegen eine mutmaßlich rechtsextreme Vereinigung, die sich selbst „Letzte Verteidigungswelle“ nennt, hat es auch in Brandenburg Festnahmen gegeben. Bei den beiden Verdächtigen handelt es sich nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa um zwei 15-Jährige aus Altdöbern und Großräschen im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, von denen einer bereits in Untersuchungshaft sitzt.

Der Generalbundesanwalt geht gegen junge Männer vor, die einer mutmaßlichen rechtsextremen Terrorzelle angehören sollen. Insgesamt wurden am frühen Morgen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Hessen fünf Verdächtige festgenommen. Durchsuchungen gab es auch in Sachsen und Thüringen. Die mutmaßlichen Mitglieder der Gruppe sollen Anschläge auf Geflüchtete und politisch Andersdenkende geplant haben.