Am Amtsgericht Meiningen hat ein Steuerstrafprozess gegen einen bekannten Rechtsextremisten begonnen. Die Vorsitzende Richterin stellt zum Auftakt kritische Fragen – und korrigiert eine wichtige Zahl.

Meiningen - Kurz nach Beginn des Steuerstrafprozesses gegen den Rechtsextremisten Tommy Frenck hat die Vorsitzende Richterin deutlich gemacht, dass sie Zweifel an einer zentralen Angabe des Angeklagten habe. Angesichts der großen Engagements Frencks für ein riesiges Rechtsrockkonzert in Themar im Jahr 2017 falle es ihr schwer zu glauben, dass er von dieser Veranstaltung nicht finanziell profitiert habe, sagte die Vorsitzende Richterin, Julia Döllein, am Amtsgericht Meiningen.

Sie verwies etwa auf Chatnachrichten und E-Mails, aus denen hervorgeht, dass Frenck für die Veranstaltung Hotelzimmer reservierte und sich um die Aufstellung der Bühne kümmerte.

Vorwurf Steuerhinterziehung

In dem Verfahren wirft die Staatsanwaltschaft Mühlhausen Frenck vor, im Jahr 2017 Umsatzsteuer und Gewerbesteuer hinterzogen zu haben, die er eigentlich unter anderem als Veranstalter des Rechtsrockkonzertes hätte abführen müssen. Dieses Konzert gilt als das größte Rechtsrockkonzert der deutschen Nachkriegsgeschichte. Damals waren etwa 6.000 Rechtsextremisten nach Südthüringen gekommen.

Verteidiger: Verfahren „politisch motiviert“

Frenck bestreitet die Vorwürfe – und ließ sie am ersten Verhandlungstag vor allem durch seinen Verteidiger zurückweisen. Frenck habe keine finanzielle Verantwortung für die Veranstaltung getragen, sagte sein Anwalt, Andreas Wölfel. Er habe keine Eintrittsgelder eingenommen und keine Rechnungen bezahlt, auch wenn einige der Rechnungen auf seinen Namen ausgestellt worden seien.

Sofern Frenck überhaupt Einnahmen aus diesem Rechtsrock-Konzert gehabt habe, seien diese ordentlich versteuert worden. Das Verfahren gegen Frenck sei „absolut politisch motiviert“, sagte Wölfel.

In Raum stehende Steuersumme nach unten korrigiert

Gleichzeitig korrigierte Döllein frühere Angaben der Staatsanwaltschaft Mühlhausen zur Höhe der Steuersumme, die Frenck angeblich nicht abgeführt haben soll. Eine mutmaßliche Teilsumme sei fälschlicherweise in zwei Anklagepunkten aufgeführt worden, sagte sie.

Nach aktualisierten Angaben der Staatsanwaltschaft wird Frenck deshalb nun vorgeworfen, statt etwa 141.000 Euro ungefähr 88.000 Euro Umsatz- und Gewerbesteuer nicht an die Finanzbehörden gezahlt zu haben.

Verfassungsschutzbericht: Frenck zentrale Person extremistischer Szene

Bislang sind in den Verfahren insgesamt vier Verhandlungstage angesetzt. Frenck gilt als wichtige Figur der rechtsextremen Szene nicht nur in Thüringen, sondern auch bundesweit. Im Thüringer Verfassungsschutzbericht 2024 wird er namentlich erwähnt, auch weil er damals für die Landratswahl im Landkreis Hildburghausen kandidiert hatte.