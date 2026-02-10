Ein Koffer wird auf einer Zugfahrt gestohlen. Doch der Dieb hat wohl nicht mit der Besitzerin gerechnet. Wie sie ihr Gepäckstück gemeinsam mit den Ermittlern wieder aufspürte.

Berlin - Ein 29-Jähriger steht im Verdacht, während einer Zugfahrt den Koffer einer Frau gestohlen zu haben. Nach Angaben der Polizei soll der Mann das Gepäckstück am Montag in einem Schließfach am Berliner Hauptbahnhof deponiert haben. Kurz darauf wurde er vor Ort vorläufig festgenommen.

Die 32-jährige Besitzerin des Koffers hatte zuvor dessen Standort mit Hilfe eines darin befindlichen Geräts verfolgt. Die Spur führte nach Berlin, wo die Frau den Diebstahl anzeigte. Anhand von Videoaufnahmen wurden die Ermittler auf den 29-Jährigen aufmerksam. Er muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls verantworten, während der Koffer wieder zu seiner Besitzerin gefunden hat.