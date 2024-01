MVB investieren Millionen in Gleiskreuz

Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt.

Magdeburg - Für 6,5 Millionen Euro wollen die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) eines der wichtigsten Straßenbahngleiskreuze in der Landeshauptstadt erneuern. Nach dem Baustart am Montag kommt es bis Ende des Jahres zu erheblichen Verkehrsbehinderungen rund um den Hasselbachplatz in der Altstadt. Die Erneuerung des Gleiskreuzes ist laut MVB nach 28 Jahren Dauernutzung dringend notwendig. Zwei Bauphasen solle es geben, hieß es. Der Platz ist einer der wichtigsten Knotenpunkte im Magdeburger Straßenbahnnetz. Während der Bauarbeiten gilt ein stark veränderter Fahrplan für Trams und Busse im Tag- und Nachtverkehr, wie es hieß.

Teil der umfangreichen Bautätigkeiten ist den Angaben zufolge die Demontage der alten Weichen und Schienen sowie der Einbau neuer Teile. Auch eine neue Weichensteuerung, ein neuer Oberflächenbelag und die Sanierung eines unterirdischen Kanals der Stadtwerke, der den Platz quert, stünden auf der Agenda. Ebenso wie der Tausch der Oberleitungen und der Einbau von bisher fehlenden Schienenschmieranlagen, um Geräusche zu reduzieren. Zunächst seien Arbeiten bis 16. Dezember vorgesehen, hieß es.