Sie liegen 0:2 und 2:3 zurück, verlieren ihren Torhüter und feiern am Ende einen hochemotionalen Sieg. Das 4:3 von Schalke gegen Magdeburg kann die Wende beim Absteiger bedeuten.

Gelsenkirchen - Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 hat in einem hochemotionalen Spiel den Absturz in der 2. Fußball-Bundesliga eindrucksvoll gestoppt. Gegen den 1. FC Magdeburg, der im Falle eines Sieges die Tabellenführung übernommen hätte, gewannen die Königsblauen trotz eines 0:2-Rückstands und einer bitteren Verletzung von Torhüter Marius Müller noch mit 4:3 (1:2). Während Magdeburg nach der ersten Saison-Niederlage nun Vierter ist, rückte Schalke nach dem zweiten Sieg zunächst auf Rang zwölf vor.

Abwehrspieler Silas Gnaka, der in der Vorwoche sein erstes Tor im 39. Pflichtspiel für Magdeburg erzielt hatte, sorgte mit einem Doppelpack für die 2:0-Führung der Gäste (16./27.). Schalke glich durch Sebastian Polter (40.) und Derry Murkin (62.) aus, kassierte direkt den Rückschlag durch Connor Krempicki (67.) und kam durch Thomas Ouwejan wieder zurück (69.). Nach der Roten Karte gegen Magdeburgs Daniel Heber (77.) wegen einer Notbremse verwandelte Polter den Elfmeter zum Siegtreffer (79.). Wegen Reklamierens sah auch Magdeburgs Co-Trainer André Kilian in der Nachspielzeit noch Rot.

Die Schalke-Fans - die Arena war mit 61 755 mit Zuschauern ausverkauft - feuerten ihr Team während der ersten halben Stunde lautstark an. Als die Gäste in der 33. Minute durch Leon Bell Bell und Baris Atik innerhalb von wenigen Sekunden zweimal das 0:3 auf dem Fuß hatten, gab es aber erstmals gellende Pfiffe. Polters Treffer verhinderte, dass die Stimmung komplett kippte. Wenige Minuten später musste aber Müller verletzt unter Tränen vom Feld. Der 38 Jahre alte Michael Langer kam. Er wurde Teil einer turbulenten zweiten Halbzeit und verhinderte in der achten Minute der Nachspielzeit das 4:4.