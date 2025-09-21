Erst Sonne, dann Wetterumschwung: Ab Sonntagnachmittag müssen sich die Menschen in Sachsen auf Gewitter und sinkende Temperaturen einstellen.

Dresden - In Sachsen bringt der Sonntag noch einmal viel Sonne und sommerliche Wärme bis 30 Grad, bevor ab dem Nachmittag Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel für unruhiges Wetter sorgen. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge setzt in der Nacht zum Montag verbreitet Regen ein, teils mit Starkregen. Die Temperaturen fallen auf bis zu 10 Grad.

Am Montag bleibt es bei dichten Wolken und Regen mit Höchstwerten um 11 bis 13 Grad deutlich frischer als noch am Sonntagmittag. Am Dienstag ist es meist stark bewölkt, aber weitgehend trocken – bei 14 bis 17 Grad. Am Mittwoch ziehen erneut Wolken mit Regen über Sachsen auf, die Temperaturen liegen zwischen 11 und 15 Grad.